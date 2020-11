Tennistavolo | WTT Macao 2020 | ci sarà un doppio derby cinese in finale

Leggi su oasport

(Di sabato 28 novembre 2020) Il calendario internazionaledelsi avvia al termine: è proseguito oggi, sabato 28 novembre, il quarto ed ultimo torneo, che porterà alla conclusione della travagliata stagione segnata dall’emergenza sanitaria. Si sta tenendo ail WTT, torneo di esibizione non valido per il ranking che anticipa il nuovo circuito cheufficiale dal 2021. Oggi, sia per il tabellone maschile che per quello femminile, si sono disputate le semifinali, mentre le finali si giocheranno domani, domenica 29. Ci saranno duecinesi negli atti conclusivi: al maschile sfida Wang Chuqin-Ma Long, mentre al femminile confronto Sun Yingsha-Chen Xingtong. RISULTATI 28 NOVEMBRE Singolare femminile Semifinali WANG Manyu (Cina, 1) – SUN Yingsha (Cina, 4) 3-4 (8,-7,7,2,-7,-10,-10) CHEN ...