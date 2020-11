Serie C, Ternana che rimonta: 3-2 alla Vibonese e Lucarelli esulta: “Hanno tirato fuori le palle” (Di sabato 28 novembre 2020) Ancora un successo della Ternana che è passata sul terreno della Vibonese nell'anticipo della 13.ma giornata di Serie C Girone C. Successo in rimonta con due gol di Vantaggiato a 8' dalla fine e poi in pieno recupero per il sorpasso ai calabresi. Umbri che allungano ancora sul Bari che adesso è a -10 ma con due gare in meno. Il tecnico rossoverde Cristiano Lucarelli a fine gara ha commentato il 3-2 esterno: "Oggi i complimenti vanno a tutti i ragazzi, hanno fatto cose incredibili nella partita che auspicavo. Hanno fatto una cosa incredibile per come l'hanno ripresa e vinta -riporta il sito Ternananews.it-. Come ho detto ieri, vi accorgerete presto della forza di questo gruppo anche in caso di assenze importanti come quella di Cesar. Tante volte esaltate i singoli, ma ... Leggi su itasportpress (Di sabato 28 novembre 2020) Ancora un successo dellache è passata sul terreno dellanell'anticipo della 13.ma giornata diC Girone C. Successo incon due gol di Vantaggiato a 8' dfine e poi in pieno recupero per il sorpasso ai calabresi. Umbri che allungano ancora sul Bari che adesso è a -10 ma con due gare in meno. Il tecnico rossoverde Cristianoa fine gara ha commentato il 3-2 esterno: "Oggi i complimenti vanno a tutti i ragazzi, hanno fatto cose incredibili nella partita che auspicavo. Hanno fatto una cosa incredibile per come l'hanno ripresa e vinta -riporta il sitonews.it-. Come ho detto ieri, vi accorgerete presto della forza di questo gruppo anche in caso di assenze importanti come quella di Cesar. Tante volte esaltate i singoli, ma ...

