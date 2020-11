Rugby, l'omaggio degli All Blacks a Maradona (Di sabato 28 novembre 2020) AGI - Un omaggio dei fenomeni del Rugby al fenomeno del calcio: gli All Blacks hanno ricordato Diego Armando Maradona prima della partita contro l'Argentina disputata a Newcastle, in Australia. Il capitano della nazionale neozelandese, Sam Cane, ha posato sul cerchio di centrocampo una maglia nera con il numero 10 e il nome di Diego Maradona, prima della tradizionale haka. Un gesto che ha commosso anche i Pumas. La partita valevole per la Championship (quest'anno in formato Tri-Nations con l'Australia), è stata poi vinta dagli All Blacks con un netto 38-0 che ha vendicato l'umiliante sconfitta del 14 novembre quando l'Argentina si era imposta 22-15 dopo 29 ko di fila contro i neozelandesi. "All Blacks": Perché prima di Argentina-Nuova Zelanda hanno eseguito la ... Leggi su agi (Di sabato 28 novembre 2020) AGI - Undei fenomeni delal fenomeno del calcio: gli Allhanno ricordato Diego Armandoprima della partita contro l'Argentina disputata a Newcastle, in Australia. Il capitano della nazionale neozelandese, Sam Cane, ha posato sul cerchio di centrocampo una maglia nera con il numero 10 e il nome di Diego, prima della tradizionale haka. Un gesto che ha commosso anche i Pumas. La partita valevole per la Championship (quest'anno in formato Tri-Nations con l'Australia), è stata poi vinta dagli Allcon un netto 38-0 che ha vendicato l'umiliante sconfitta del 14 novembre quando l'Argentina si era imposta 22-15 dopo 29 ko di fila contro i neozelandesi. "All": Perché prima di Argentina-Nuova Zelanda hanno eseguito la ...

SkySport : All Blacks-Argentina: omaggio con la maglia di Maradona durante la Haka FOTO E VIDEO ? - SkySport : All Blacks-Argentina, omaggio con la maglia di Maradona durante la Haka. VIDEO - Eurosport_IT : Un tributo davvero speciale ed emozionante quello degli All Blacks per Diego Maradona ?????? #TriNations2020 |… - francesca7211 : L’omaggio all’eroe e l’onore delle armi agli sconfitti dopo la battaglia erano sacri per gli antichi ;oggi si è cel… - CioppyC : RT @SkySport: All Blacks-Argentina: omaggio con la maglia di Maradona durante la Haka FOTO E VIDEO ? -