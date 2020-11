Roma, appartamento ‘stupefacente’: nei guai uno studente ‘fuori sede’ e i suoi coinquilini (Di sabato 28 novembre 2020) E’ stato fermato e arrestato per droga uno studente universitario di 21 anni della provincia di Avellino. Ma c’è di più: i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli insospettiti dal suo atteggiamento hanno perquisito l’abitazione e hanno trovato droga e materiale per il confezionamento delle dosi. E’ successo nel corso di un normale servizio di controllo, in via Giovanni da Procida, nei pressi di Piazza Bologna. I fatti Transitando in via Giovanni Da Procida, nei pressi di piazza Bologna, alla vista dei militari il giovane è apparso subito spaventato. Ipotizzando che potesse nascondere qualcosa di losco, i Carabinieri sono andati a fondo. E così perquisendolo lo hanno trovato in possesso di un pezzetto di hashish. Da qui è scattata la perquisizione anche presso la sua abitazione, in via Ludovico, dove, all’interno della sua stanza ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 28 novembre 2020) E’ stato fermato e arrestato per droga unouniversitario di 21 anni della provincia di Avellino. Ma c’è di più: i Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaParioli insospettiti dal suo atteggiamento hanno perquisito l’abitazione e hanno trovato droga e materiale per il confezionamento delle dosi. E’ successo nel corso di un normale servizio di controllo, in via Giovanni da Procida, nei pressi di Piazza Bologna. I fatti Transitando in via Giovanni Da Procida, nei pressi di piazza Bologna, alla vista dei militari il giovane è apparso subito spaventato. Ipotizzando che potesse nascondere qualcosa di losco, i Carabinieri sono andati a fondo. E così perquisendolo lo hanno trovato in possesso di un pezzetto di hashish. Da qui è scattata la perquisizione anche presso la sua abitazione, in via Ludovico, dove, all’interno della sua stanza ...

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli hanno fermato e arrestato per droga uno studente universitario 21 enne, della provincia di Avellino. In via Giovanni Da Procida, nei pre ...

