Marotta | “Eriksen? E stata un’operazione di mercato che non si è rivelata funzionale”

Prima della partita con il Sassuolo, l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. "Dobbiamo giocare sempre per vincere. Siamo in un momento di grande difficoltà: serve convinzione dei propri mezzi e facendo squadra dentro e fuori. Un risultato positivo aiuta a risolvere le problematiche". Su Vidal e i giocatori che hanno maggiore esperienza: "Non voglio cercare alibi, ma questa stagione è molto difficile e anomala per gli impegni ravvicinati e lo stress delle tante competizioni. Una cosa è la Champions, un'altra il campionato: e ci sono tante squadre vicine. Siamo a 30 giornate dalla fine, è azzardato dare giudizi oggi. Le prestazioni devono essere convincenti, ma Conte sta facendo una buona opera". Sulla partita contro il Real Madrid: Vedendo la partita, al 20' siamo rimasti in dieci e con un calcio ...

