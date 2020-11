Marani: «Che differenza di trattamento tra Pirlo e Sarri» (Di sabato 28 novembre 2020) Matteo Marani a Sky sport ha ricordato i due pesi e due misure della critica nei confronti della Juventus di Sarri e della Juventus di Pirlo. «Io credo che questa Juventus crescerà, sta perdendo punti ma sarà in lotta per lo scudetto così come l’Inter. Al momento, però, ha sei punti in meno rispetto allo scorso anno. È giusta la serenità che regna e la fiducia che viene concessa a Pirlo. Mi chiedo però se questo atteggiamento ci sarebbe stato, in una analoga situazione, anche lo scorso anno quando alla guida della Juventus c’era Maurizio Sarri. C’è una grande differenza di trattamento tra i due» L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 28 novembre 2020) Matteoa Sky sport ha ricordato i due pesi e due misure della critica nei confronti della Juventus die della Juventus di. «Io credo che questa Juventus crescerà, sta perdendo punti ma sarà in lotta per lo scudetto così come l’Inter. Al momento, però, ha sei punti in meno rispetto allo scorso anno. È giusta la serenità che regna e la fiducia che viene concessa a. Mi chiedo però se questo atteggiamento ci sarebbe stato, in una analoga situazione, anche lo scorso anno quando alla guida della Juventus c’era Maurizio. C’è una grandeditra i due» L'articolo ilNapolista.

