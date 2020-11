Maradona spiegato da Gentile: «Non ti faceva dormire la notte» – VIDEO (Di sabato 28 novembre 2020) Tra i tanti avversari diretti con cui si è confrontato Maradona, Claudio Gentile è stato uno di quelli più difficili da superare: le parole del difensore in questo VIDEO amarcord tratto dal nostro archivio Non sono molti i marcatori che possono vantarsi di aver annullato Diego Armando Maradona. Uno di essi è senza ombra di dubbio Claudio Gentile, tra i difensori più arcigni e rudi che il calcio italiano possa annoverare nella sua storia. Tra i migliori interpreti in assoluto anche in campo internazionale, figlio di quella straordinaria scuola difensiva italiana. Nato e cresciuto da bambino in Libia da genitori siciliani, Gentile era giocatore duttile. Terzino destro principalmente, ma anche mediano o ugualmente valido sulla fascia mancina. Meno incline al ruolo di stopper, perché gli ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 novembre 2020) Tra i tanti avversari diretti con cui si è confrontato, Claudioè stato uno di quelli più difficili da superare: le parole del difensore in questoamarcord tratto dal nostro archivio Non sono molti i marcatori che possono vantarsi di aver annullato Diego Armando. Uno di essi è senza ombra di dubbio Claudio, tra i difensori più arcigni e rudi che il calcio italiano possa annoverare nella sua storia. Tra i migliori interpreti in assoluto anche in campo internazionale, figlio di quella straordinaria scuola difensiva italiana. Nato e cresciuto da bambino in Libia da genitori siciliani,era giocatore duttile. Terzino destro principalmente, ma anche mediano o ugualmente valido sulla fascia mancina. Meno incline al ruolo di stopper, perché gli ...

