Maradona | bufera su Mauro Icardi | il gesto in pubblico del marito di Wanda Nara fa arrabbiare tutti

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 28 novembre 2020) Il mondo dello sport è sconvolto per la morte di Diego Armando. Il Pibe de Oro è scomparso a 60 anni nella casa di Tigre dove viveva.era stato di recente operato al cervello per rimuovere un coagulo. “L’intervento aè stato un successo”, aveva detto il portavoce del campione argentino Sebastian Sanchi.stava trascorrendo la convalescenza dopo l’intervento chirurgico alla testa di qualche settimana fa. Tantissimi i messaggi d’affetto nei suoi confronti. Intorno alle 12 (ore locali) di mercoledì 25 novembre ha avuto un arresto cardiaco. Il personale medico che era con lui aveva cercato di rianimarlo, sono state chiamate le ambulanze, ma sono risultati vani i tentativi di rianimarlo. Gli operatori non hanno potuto fare altro che constatare la morte di. ...