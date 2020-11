Maltempo, forte alluvione in Sadegna: bilancio di due morti e due dispersi (Di sabato 28 novembre 2020) Il Maltempo sta continuando a colpire fortemente la Sardegna. Una alluvione nella zona di Bitti ha portato al bilancio di due morti e due feriti Già dalla giornata di ieri, si parlava di allerta meteo per la Sardegna. Da questa mattina, la regione è vittima di forti alluvioni e un Maltempo con ben pochi precedenti L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 28 novembre 2020) Ilsta continuando a colpiremente la Sardegna. Unanella zona di Bitti ha portato aldi duee due feriti Già dalla giornata di ieri, si parlava di allerta meteo per la Sardegna. Da questa mattina, la regione è vittima di forti alluvioni e uncon ben pochi precedenti L'articolo proviene da Inews.it.

Il maltempo sta continuando a colpire la Sardegna. Una alluvione nella zona di Bitti ha portato al bilancio di due morti e due feriti ...

GALTELLI'. Oltre a Bitti, si vivono ore di apprensione anche a Galtellì, uno dei paesi della valle del Cedrino, dove stanno arrivando grosse portate d'acqua dalla diga di Preda Othoni. Il sindaco Giov ...

