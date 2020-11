M5S, Palone stacca Casaleggio: vola su Rousseau il candidato di PropagandaLive (Di sabato 28 novembre 2020) ROMA – Riccardo Palone vola a 187 ‘mi fido’. Potere di una trasmissione tv e del suo spot elettorale: ‘Riccardo Palone, un uomo di cui fidarsi‘, andato in onda ieri sera all’interno di PropagandaLive su La7. Palone è iscritto da anni alla piattaforma Rousseau che una settimana fa ha lanciato la nuova funzione del ‘mi fido’. Sulla scia dei ‘like’ dei social, il ‘mi fido’ può essere accordato dagli iscritti ad altri iscritti, per validare e rafforzare la credibilità di militante. Ieri, all’inizio della trasmissione, Riccardo Palone aveva 3 ‘mi fido’, tra cui il suo. Leggi su dire (Di sabato 28 novembre 2020) ROMA – Riccardo Palone vola a 187 ‘mi fido’. Potere di una trasmissione tv e del suo spot elettorale: ‘Riccardo Palone, un uomo di cui fidarsi‘, andato in onda ieri sera all’interno di PropagandaLive su La7. Palone è iscritto da anni alla piattaforma Rousseau che una settimana fa ha lanciato la nuova funzione del ‘mi fido’. Sulla scia dei ‘like’ dei social, il ‘mi fido’ può essere accordato dagli iscritti ad altri iscritti, per validare e rafforzare la credibilità di militante. Ieri, all’inizio della trasmissione, Riccardo Palone aveva 3 ‘mi fido’, tra cui il suo.

Simone98RC : E se anche Riccardo #Palone battesse i vertici #M5S con la funzionalità #MiFido? Sarei tentato a contribuire ??… - paolocirica : La moglie di Riccardo Palone ha già dichiarato di non volersi trasferire a Roma. #propagandalive #M5S - paolocirica : Per aprire la scatoletta di tonno, vota e fai votare Riccardo Palone. #propagandalive #M5S - ciposnow : @welikeduel me vojo iscrive al m5s x vota palone - dvdstl : Non ci possono essere decine di persone iscritte a quella fogna immonda di movimento parafascista tra i telespettat… -