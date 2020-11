L’omaggio degli All Blacks per Maradona (VIDEO) (Di sabato 28 novembre 2020) Intenso e colmo di significati il VIDEO che ritrae L’omaggio che gli All Blacks hanno tributato a Diego Armando Maradona. Durante la partita di Tri Nations contro l’Argentina, Sam Cane, capitano degli All Blacks, ha raggiunto il centrocampo del McDonald Jones Stadium di Newcastle e ha depositato la maglia della Nuova Zelanda col numero 10 ed il nome di Maradona. A seguire gli All Blacks hanno eseguito la loro tipica danza pre-partita, l’Haka L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 28 novembre 2020) Intenso e colmo di significati ilche ritraeche gli Allhanno tributato a Diego Armando. Durante la partita di Tri Nations contro l’Argentina, Sam Cane, capitanoAll, ha raggiunto il centrocampo del McDonald Jones Stadium di Newcastle e ha depositato la maglia della Nuova Zelanda col numero 10 ed il nome di. A seguire gli Allhanno eseguito la loro tipica danza pre-partita, l’Haka L'articolo ilNapolista.

