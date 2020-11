Lavoro pubblico in Fvg: crescono Sanità, Forze Armate e Scuola (Di sabato 28 novembre 2020) Lavoro pubblico in Fvg: 2mila 375 dipendenti in più in cinque anni. crescono Sanità, Forze Armate e Scuola. In regione 1 residente su 13 è dipendente pubblico, a Trieste le retribuzioni più elevate Nel 2019 sono diminuiti i dipendenti pubblici Nel 2019 in Friuli Venezia Giulia si contavano quasi 89.000 dipendenti pubblici, 717 in meno rispetto all’anno precedente (-0,8%) ma 2.375 in più rispetto a cinque anni prima (+2,7%); oltre la metà sono impiegati nella Scuola e nel Servizio Sanitario. Lo rende noto il ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo che ha rielaborato dati Inps sul Lavoro pubblico. Negli ultimi anni risultano in deciso calo i dipendenti delle Amministrazioni Centrali (-9,8% tra ... Leggi su udine20 (Di sabato 28 novembre 2020)in Fvg: 2mila 375 dipendenti in più in cinque anni.. In regione 1 residente su 13 è dipendente, a Trieste le retribuzioni più elevate Nel 2019 sono diminuiti i dipendenti pubblici Nel 2019 in Friuli Venezia Giulia si contavano quasi 89.000 dipendenti pubblici, 717 in meno rispetto all’anno precedente (-0,8%) ma 2.375 in più rispetto a cinque anni prima (+2,7%); oltre la metà sono impiegati nellae nel Servizio Sanitario. Lo rende noto il ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo che ha rielaborato dati Inps sul. Negli ultimi anni risultano in deciso calo i dipendenti delle Amministrazioni Centrali (-9,8% tra ...

DavidAloia : Io invece sono d’accordo, pur disprezzandola per manifesta stupidità. Il problema, è il tabù del lavoro pubblico il… - bioccolo : RT @Antifonte2: @bianca_cappa Non sono dipendente pubblico, non ho mai avuto buoni pasto, ma, per la precisione, non sono benefit ma parte… - SHIN_Fafnhir : @MarcoSesanaTw @GeneraliItalia Perché la tecnologia crea posti di lavoro, ma in quei posti a lavorare deve andarci… - ilariomaiolo : #Bonus + Bonus + Bonus + Bonus + Bonus = Aumento del debito pubblico + Aumento della povertà + Aumento gio… - VicusMartis : Il governo giallo-rosso rappresenta solo il lavoro pubblico non quello privato e gli ammortizzatori sociali sono er… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro pubblico Lavoro pubblico in Fvg: crescono Sanità, Forze Armate e Scuola Udine20 MERCATO DEL LAVORO A LECCO

LECCO - "I dati aggiornati sul mercato del lavoro lecchese dicono che la situazione occupazionale è ancora anestetizzata dai provvedimenti che Governo e Parlamento hanno assunto in materia di ammortiz ...

Roma, tanta folla pochi affari: apre il nuovo Maximo al Laurentino. "Nulla per il quartiere"

"Un centro commerciale sulla Laurentina? Perché no, qui non c'era niente", dice Floriana mentre aspetta il marito nella galleria del primo piano di Maximo: la capitale ha un nuovo centro commerciale.

LECCO - "I dati aggiornati sul mercato del lavoro lecchese dicono che la situazione occupazionale è ancora anestetizzata dai provvedimenti che Governo e Parlamento hanno assunto in materia di ammortiz ..."Un centro commerciale sulla Laurentina? Perché no, qui non c'era niente", dice Floriana mentre aspetta il marito nella galleria del primo piano di Maximo: la capitale ha un nuovo centro commerciale.