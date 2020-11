L’acrobata

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 28 novembre 2020) Di Vincenzo Calafiore 28 Novembre 2020 Italia Adesso il sole scivolando verso il mare, infiamma le nuvole, scalda quei cuori freddi, i destini sbagliati, la vita che continua in quegli occhi incantati! , tanto rassomigliante a una spiaggia; pensa sopraggiunge il mare e cancella tutto ed è come se di lì non fosse mai passato nessuno. Come fosse un vasto deserto, agli occhi oggi la vita s’appresta alla scena quotidiana vuota d’ogni forma umana. Menomale che ci sei tu, così vicina, così amabile nella tua serenità, nei tuoi distanti silenzi, nelle tue coatte solitudini, a incantarmi e farmi rimanere sulla tua soglia a guardarti come un miraggio, come un sole all’improvviso negli occhi. Vedi tra un po’ ti vedrò spuntare da quel pizzico di magia e cambierà tutto, tutto sarà diverso, indescrivibile, tante emozioni, tanto amore, tante parole che si perderanno negli echi tra ...