La cura di Campania e Calabria Dare sempre la colpa al Governo Sono tra le Regioni più colpite e con la sanità più carente Ma la ricetta di De Luca e Spirlì è lo scaricabarile

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 28 novembre 2020) Per la prima volta da molte settimane la velocità di trasmissione dell’epidemia in Italia sta rallentando, l’incidenza calcolata negli ultimi 14 giorni è diminuita a livello nazionale e ha raggiunto livelli di Rt prossimi a 1 in molte. La curva si sta dunque “raffreddando”, i datiincoraggianti e segnalano l’impatto delle misure di mitigazione realizzate nelle ultime settimane: a segnalarlo è l’Istituto superiore di, nella bozza di report sulla settimana che va dal 16 al 22 novembre, anche se, avverte: “Questo andamento non deve portare a un rilassamento prematuro delle misure o a un abbassamento dell’attenzione nei comportamenti, è necessario raggiungere livelli di trasmissibilità significativamente inferiori a 1 consentendo una rapida diminuzione nel numero di nuovi casi di infezione e, conseguentemente, una ...