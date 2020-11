Il manager di Maradona: «Per diventare suo amico cominciai a drogarmi» (Di sabato 28 novembre 2020) Sul Mattino un’intervista al manager di Maradona, Stefano Ceci. Ieri, a Radio Kiss Kiss Napoli, ha dichiarato che Diego si è lasciato morire. Al quotidiano racconta che, per Maradona, è diventato tossico. Il suo sogno era uno soltanto: «diventare amico di Maradona e per questo vent’anni fa andai a Cuba, dove lui si stava disintossicando. Lo avvicinai grazie a Sotomayor, l’ex campione di atletica, e regalando mance per 400 dollari ai camerieri. Ma per diventare amico di Diego bisognava fare una scelta: seguire una strada, la sua strada, o fermarsi per tornare indietro. Io, che fino ad allora non avevo mai toccato una sigaretta, cominciai a drogarmi con lui perché così avrei potuto conquistare la sua fiducia. Mi vestivo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 28 novembre 2020) Sul Mattino un’intervista aldi, Stefano Ceci. Ieri, a Radio Kiss Kiss Napoli, ha dichiarato che Diego si è lasciato morire. Al quotidiano racconta che, per, è diventato tossico. Il suo sogno era uno soltanto: «die per questo vent’anni fa andai a Cuba, dove lui si stava disintossicando. Lo avvicinai grazie a Sotomayor, l’ex campione di atletica, e regalando mance per 400 dollari ai camerieri. Ma perdi Diego bisognava fare una scelta: seguire una strada, la sua strada, o fermarsi per tornare indietro. Io, che fino ad allora non avevo mai toccato una sigaretta,con lui perché così avrei potuto conquistare la sua fiducia. Mi vestivo ...

