Gp del Bahrain, Hamilton in pole davanti a Bottas: le Ferrari in sesta fila (Di sabato 28 novembre 2020) Lewis Hamilton ottiene la pole position nelle qualifiche del GP del Bahrain , terz'ultimo appuntamento del mondiale 2020 di Formula 1. Sul circuito di Sakhir il sette volte campione del mondo scatterà... Leggi su feedpress.me (Di sabato 28 novembre 2020) Lewisottiene laposition nelle qualifiche del GP del, terz'ultimo appuntamento del mondiale 2020 di Formula 1. Sul circuito di Sakhir il sette volte campione del mondo scatterà...

francang1950 : RT @RaiNews: F1, Gran premio del #Bahrain. Delusione per i ferraristi che partiranno in sesta fila: Vettel chiude undicesimo, Leclerc dodic… - princigallomich : Hamilton in pole nel Gp del Bahrain, sesta fila per le Ferrari - SkySport : RT @SkySportF1: Formula 1, la griglia di partenza del GP Bahrain a Sakhir #SkyMotori #F1 #Formula1 #BahrainGP - sportli26181512 : Formula 1, Leclerc dopo qualifiche GP Bahrain: 'Non avevo feeling, guidavo male'. VIDEO: Charles Leclerc commenta a… - Formula1WM : GP Bahrain, qualifiche: Hamilton domina sotto i riflettori del deserto -