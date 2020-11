Giampiero Galeazzi, la verità sulla sua malattia: ecco come sta (Di sabato 28 novembre 2020) Giampiero Galeazzi, alias Bisteccone, combatte da tempo contro una grave forma di diabete. “Ma sono sempre io”, assicura ai suoi fan. Risale a quasi due anni fa l’ultima apparizione di Giampiero Galeazzi in tv: il mitico Bisteccone si mostrò a Domenica In con tutto il peso della sua malattia, ma senza aver perso la consueta L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 28 novembre 2020), alias Bistne, combatte da tempo contro una grave forma di diabete. “Ma sono sempre io”, assicura ai suoi fan. Risale a quasi due anni fa l’ultima apparizione diin tv: il mitico Bistne si mostrò a Domenica In con tutto il peso della sua, ma senza aver perso la consueta L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

marcovaldo103 : Chiamate Giampiero Galeazzi ?? per parlare di #Maradona non @realvarriale #tvtalk @TvTalk_Rai - infoitsport : Giampiero Galeazzi scrive su Leggo: «Maradona vinceva per far felice la gente» - zazoomblog : Giampiero Galeazzi scrive su Leggo: Maradona vinceva per far felice la gente - #Giampiero #Galeazzi #scrive #Leggo… - davidedesario : RT @AndreaPicardi: “Un’emozione che fa male. Che fa paura. Perché la morte di #Maradona è la morte di un calcio che non potrà mai tornare”.… - AndreaPicardi : “Un’emozione che fa male. Che fa paura. Perché la morte di #Maradona è la morte di un calcio che non potrà mai torn… -