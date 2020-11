Flash News del 28 Novembre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 28 novembre 2020) In Italia, la diffusione del Coronavirus è in lieve rallentamento, così domani Lombardia, Piemonte e Calabria passeranno in zona arancione. Liguria e Sicilia in zona gialla, i ricoverati in terapia intensiva sono in leggero calo, ma altri indicatori del contagi restano alti. Ieri si sono registrati 28.352 nuovi contagi e ancora alto è il numero dei morti, 827 in un solo giorno. Il Comitato Tecnico Scientifico invita quindi alla cautela e a non abbassare la guardia; L’attenzione deve quindi restare alta, gli esperti continuano a raccomandare l’utilizzo corretto della mascherina, l’igiene delle mani, la distanza di oltre un metro interpersonale. Chi ha febbre o sintomi influenzali ha l’obbligo di stare in isolamento e telefonare al medico; Nel Governo si lavora ancora per definire il prossimo DPCM con le misure restrittive in vigore durante il periodo delle feste. Questo mentre si ...