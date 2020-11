Fisco, Gasparri: «Negozianti tartassati, Amazon no. Subito una tassa per i giganti del web» (Di sabato 28 novembre 2020) Un «chiaro segnale» di sostegno a lavoratori autonomi e famiglie messe in ginocchio «dalla crisi economica e sociale in corso». È quanto chiede al governo il senatore Maurizio Gasparri nell’imminenza delle «feste natalizie». Il riferimento è soprattutto a commercianti e ad artigiani, categorie prive di qualsiasi tutela una volta chiusa la bottega e abbassata la saracinesca. Gasparri, tuttavia, non si limita ad invocare il soccorso economico, ma indica anche la strada per ripianare gli attuali squilibri. Soprattutto fiscali. Gasparri: occorre dare un segnale a commercio e famiglie A partire da «una web tax che riequilibri il settore del commercio». Oggi, infatti, ricorda l’ex-ministro la situazione è «ingiustificatamente ed esageratamente a vantaggio dei grandi gruppi del web». Come Amazon, ad esempio, «che pagano ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 28 novembre 2020) Un «chiaro segnale» di sostegno a lavoratori autonomi e famiglie messe in ginocchio «dalla crisi economica e sociale in corso». È quanto chiede al governo il senatore Maurizionell’imminenza delle «feste natalizie». Il riferimento è soprattutto a commercianti e ad artigiani, categorie prive di qualsiasi tutela una volta chiusa la bottega e abbassata la saracinesca., tuttavia, non si limita ad invocare il soccorso economico, ma indica anche la strada per ripianare gli attuali squilibri. Soprattutto fiscali.: occorre dare un segnale a commercio e famiglie A partire da «una web tax che riequilibri il settore del commercio». Oggi, infatti, ricorda l’ex-ministro la situazione è «ingiustificatamente ed esageratamente a vantaggio dei grandi gruppi del web». Come, ad esempio, «che pagano ...

zazoomblog : Fisco Gasparri: «Negozianti tartassati Amazon no. Subito una tassa per i giganti del web» - #Fisco #Gasparri: #«Ne… - SecolodItalia1 : Fisco, Gasparri: «Negozianti tartassati, Amazon no. Subito una tassa per i giganti del web» - ilmetropolitan : #Fisco. #Gasparri: Stop al confronto col #Governo se non si fa la #webtax - @gasparrlpdl - -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco Gasparri Fisco. Gasparri: Stop al confronto col Governo se non si fa la web tax ilMetropolitano.it Covid. Reggio Calabria, scuole aperte dal 26 Novembre

"Rinnoviamo l'appello al presidente facente funzioni della Regione Nino Spirlì affinchè per il futuro prenda in considerazione le motivazioni del Tar, per evitare ai bambini e alle loro famiglie la di ...

Fisco. Gasparri: Stop al confronto col Governo se non si fa la web tax

Lo ripetiamo ancora una volta, c'e' bisogno di una web tax che regoli il commercio elettronico favorito, oltre che dal momento storico che stiamo vivendo ...

"Rinnoviamo l'appello al presidente facente funzioni della Regione Nino Spirlì affinchè per il futuro prenda in considerazione le motivazioni del Tar, per evitare ai bambini e alle loro famiglie la di ...Lo ripetiamo ancora una volta, c'e' bisogno di una web tax che regoli il commercio elettronico favorito, oltre che dal momento storico che stiamo vivendo ...