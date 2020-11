DayDreamer, anticipazioni 29 novembre: Sanem vuole riconquistare Can (Di sabato 28 novembre 2020) DayDreamer torna su Canale 5 con un nuovo appuntamento domenica 29 novembre a partire dalle 16:20. Ma dove eravamo rimasti? Le vicende riprenderanno dal momento in cui Can avrà scoperto l’ennesima bugia di Sanem, andando su tutte le furie. Il fotografo infatti, mal digerirà il fatto che la Aydin gli abbia tenuto nascosto il fatto di aver venduto il suo profumo a Fabbri. Tra i due sarà crisi profonda, tanto che Can comincerà a riflettere su una proposta lavorativa all’estero fattagli da Polen, la sua ex fidanzata. Sanem non saprà come fare per riconquistare Can e in questo senso, sarà Emre a darle una mano. DayDreamer, dove eravamo rimasti Nella puntata precedente di DayDreamer-Le Ali del sogno, abbiamo assistito all’arresto di Aylin e Fabbri. I due saranno finiti in ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 28 novembre 2020)torna su Canale 5 con un nuovo appuntamento domenica 29a partire dalle 16:20. Ma dove eravamo rimasti? Le vicende riprenderanno dal momento in cui Can avrà scoperto l’ennesima bugia di, andando su tutte le furie. Il fotografo infatti, mal digerirà il fatto che la Aydin gli abbia tenuto nascosto il fatto di aver venduto il suo profumo a Fabbri. Tra i due sarà crisi profonda, tanto che Can comincerà a riflettere su una proposta lavorativa all’estero fattagli da Polen, la sua ex fidanzata.non saprà come fare perCan e in questo senso, sarà Emre a darle una mano., dove eravamo rimasti Nella puntata precedente di-Le Ali del sogno, abbiamo assistito all’arresto di Aylin e Fabbri. I due saranno finiti in ...

