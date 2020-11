Cristiano Malgioglio torna al Grande Fratello VIP (Di sabato 28 novembre 2020) Malgioglio torna al Grande Fratello Vip: “Ho bisogno di socializzare”. Cristiano varcherà la porta rossa nella puntata di lunedì Dopo mille ripensamenti, Malgioglio ha finalmente deciso: entrerà nella casa del Grande Fratello Vip con buona pace dei fan, che non speravano altro. A confermare la nuova avventura è stato lo stesso artista, già a Cinecittà scalpitante. Per varcare… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 28 novembre 2020)alVip: “Ho bisogno di socializzare”.varcherà la porta rossa nella puntata di lunedì Dopo mille ripensamenti,ha finalmente deciso: entrerà nella casa delVip con buona pace dei fan, che non speravano altro. A confermare la nuova avventura è stato lo stesso artista, già a Cinecittà scalpitante. Per varcare… L'articolo Corriere Nazionale.

solotrash0 : RT @Idaydream_: Non vedo l'ora di vedere la reazione di Tommy quando saprà che Cristiano Malgioglio è il nuovo concorrente #GFVIP - nelnomedeltrash : Non so se siete pronti ad avere questi due con Cristiano Malgioglio dentro quella casa,perché io ASSOLUTAMENTE SI!… - Thenobodiies : RT @salvatrash1: Ricapitolando, i nuovi ingressi: - Samantha De Grenet: leader nata e nemica di Dayane all'isola - Cecilia Capriotti e Fili… - romvantic : RT @astrobIond: appena scoperto che il diciotto dicembre nettiflixe ci droppa natale con uno sconosciuto due finalmente qualche diritto per… - Chicca_colors : RT @Giuh_h: Cristiano Malgioglio che dichiara di essere uscito da Regina e di rientrare da Imperatrice è il livello di autostima a cui tutt… -