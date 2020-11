Covid | Brusaferro Iss | «Evitare raduni a Natale | se ci rilassiamo la curva riparte»

Agenzia_Ansa : #Covid, Brusaferro: niente raduni di #Natale, è tempo di abbassare la curva #ANSA - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, Brusaferro: niente raduni di #Natale, è tempo di abbassare la curva #ANSA - susydigennaro : RT @napolimagazine: VIDEO - Covid, Brusaferro: 'A Natale difficile immaginare raduni, è tempo di abbassare la curva' - blogLinkes : Covid, Brusaferro: niente raduni di Natale. Locatelli: numeri incompatibili con gli impianti di sci aperti… - apetrazzuolo : VIDEO - Covid, Brusaferro: 'A Natale difficile immaginare raduni, è tempo di abbassare la curva' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Brusaferro

“Incidenza molto elevata e diffusa” anche se cala l’incidenza per 100mila abitanti – “Ci troviamo ancora in una fase di incidenza molto elevata e diffusa in tutte le Regioni”, ha premesso Brusaferro.Il presidente dell'Iss: "La curva dell'occupazione di posti letto nell'area medica e terapia intensiva si sta appiattendo. Tenere le terapie intensive per il Covid sotto il 30% vuol dire garantire il ...