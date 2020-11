Covid: Argentina, lockdown resta in sole due città (Di sabato 28 novembre 2020) BUENOS AIRES, 28 NOV - lockdown finito in Argentina, tranne che in due città. Il presidente, Alberto Fernández, ha annunciato che, grazie ai positivi risultati ottenuti con le misure di contrasto ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 28 novembre 2020) BUENOS AIRES, 28 NOV -finito in, tranne che in due. Il presidente, Alberto Fernández, ha annunciato che, grazie ai positivi risultati ottenuti con le misure di contrasto ...

NEWCASTLE, 28 NOV - Niente effetto Maradona per i Pumas dell'Argentina. La nazionale biancoceleste è stata infatti battuta 38-0 dalla Nuova Zelanda, in un match del Championship che era la rivincita d ...

BUENOS AIRES, 28 NOV - Lockdown finito in Argentina, tranne che in due città. Il presidente, Alberto Fernández, ha annunciato che, grazie ai positivi risultati ottenuti con le misure di contrasto dell ...

