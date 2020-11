Cinema Palazzo, dallo sgombero allo scudo dei cittadini. Quale futuro? (Di sabato 28 novembre 2020) E infatti il tavolo è stato attivato solo in queste ultime ore, se ne parla anche nelle pagine della cronaca di Roma del Corriere di oggi: tra le ipotesi il quotidiano ( qui nella versione online ) ... Leggi su teatroecritica (Di sabato 28 novembre 2020) E infatti il tavolo è stato attivato solo in queste ultime ore, se ne parla anche nelle pagine della cronaca di Roma del Corriere di oggi: tra le ipotesi il quotidiano ( qui nella versione online ) ...

welikeduel : 'Lo sgombero del Nuovo Cinema Palazzo è una roba gravissima, così come la scelta di farlo nella stessa mattina dell… - welikeduel : Lo sgombero del Nuovo Cinema Palazzo a San Lorenzo #propagandalive - lucianonobili : Volete sapere chi é davvero Virginia #Raggi? Bastano due immagini. Nella prima, in campagna elettorale, a chiedere… - todorov_denis : RT @LaVeritaWeb: A Roma sgomberate le strutture comunali di San Giovanni e di San Lorenzo usate abusivamente da anni. La protesta per il ci… - Tania6918 : RT @welikeduel: 'Lo sgombero del Nuovo Cinema Palazzo è una roba gravissima, così come la scelta di farlo nella stessa mattina dello sgombe… -