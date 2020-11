Chi è Giuseppe Milazzo, il finto broker della maxi truffa a Gianna, mamma di Valeria Marini (Di sabato 28 novembre 2020) Giuseppe Milazzo si è fatto conoscere come produttore cinematografico e regista. Poi, dopo essere entrato in confidenza, ha detto di essere un broker particolarmente esperto in investimenti online e criptovalute. Spiegava che i suoi affari erano in grado di fruttare in poco tempo molto denaro. Il piano era semplice: bastava anticipare una somma rilevante e lasciare fare tutto a lui e a un suo socio. In realtà, secondo la procura di Roma, si trattava di un imbroglio. Giuseppe Milazzo, una carriera come produttore cinematografico principalmente di film indipendenti e avrebbe raggirato Gianna Orrù, la mmama di Valeria Marini. Nel giro di poco tempo avrebbe convinto la donna a investire con lui più di 335mila euro. I soldi non si sono moltiplicati ma ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 28 novembre 2020)si è fatto conoscere come produttore cinematografico e regista. Poi, dopo essere entrato in confidenza, ha detto di essere unparticolarmente esperto in investimenti online e criptovalute. Spiegava che i suoi affari erano in grado di fruttare in poco tempo molto denaro. Il piano era semplice: bastava anticipare una somma rilevante e lasciare fare tutto a lui e a un suo socio. In realtà, secondo la procura di Roma, si trattava di un imbroglio., una carriera come produttore cinematografico principalmente di film indipendenti e avrebbe raggiratoOrrù, la mmama di. Nel giro di poco tempo avrebbe convinto la donna a investire con lui più di 335mila euro. I soldi non si sono moltiplicati ma ...

