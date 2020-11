Catania | Martinez | un membro dello staff e un magazziniere positivi al Covid-19 La nota del club

(Di sabato 28 novembre 2020) Il Calciorende noto che, a seguito dei test molecolari effettuati ieri, è emersa latà al-19 del calciatore Miguel Angel, di un componentesanitario e di un. I tre, asintomatici, sono stati immediatamente posti in isolamento domiciliare, secondo le direttive ministeriali e federali. Nel pieno rispetto della normativa vigente e del protocollo, tutti i componenti del gruppo squadra si sottoporranno domani, in Campania, a un nuovo ciclo di tamponi. Foto:sito ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

CATANIA – Brutte notizie per il Catania. Il club rossazzurro ha sottoposto il gruppo squadra al tampone molecolare che, come protocollo, devono essere eseguiti 48 ore prima del match. Nella giornata d ...L'Avellino di Piero Braglia affronta in casa il Catania di Giuseppe Raffaele nella 13ª giornata di Serie C. Gli irpini sono settimi in classifica con 15 punti, frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e una ...