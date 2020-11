Benitez: «Come diventeranno Inzaghi e Pirlo. Sento grandi cose su De Zerbi» (Di sabato 28 novembre 2020) Rafa Benitez ha affrontato Pirlo e Inzaghi in Champions League: ecco la sua disamina sui due ex calciatori, ora allenatori Rafa Benitez, intervistato da La Gazzetta dello Sport, parla di Pirlo e Inzaghi che oggi si sfideranno al Vigorito. Pirlo E Inzaghi ALLENATORI – «Lavorando in Cina, non riesco a seguire tantissimo ma vedo che Pirlo ha il problema di dover gestire il cambio generazionale della Juve e allo stesso tempo vincere». Pirlo – «Dipende da quanto tempo gli danno. Alla Juve per me serve tranquillità, 15-20 partite senza polemiche interne e sui social. Se le avrà, crescerà». Inzaghi – «Ora gioca un calcio più di ripartenza rispetto al 2019-20. Io credo si salverà, ma il difficile arriverà nel ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 novembre 2020) Rafaha affrontatoin Champions League: ecco la sua disamina sui due ex calciatori, ora allenatori Rafa, intervistato da La Gazzetta dello Sport, parla diche oggi si sfideranno al Vigorito.ALLENATORI – «Lavorando in Cina, non riesco a seguire tantissimo ma vedo cheha il problema di dover gestire il cambio generazionale della Juve e allo stesso tempo vincere».– «Dipende da quanto tempo gli danno. Alla Juve per me serve tranquillità, 15-20 partite senza polemiche interne e sui social. Se le avrà, crescerà».– «Ora gioca un calcio più di ripartenza rispetto al 2019-20. Io credo si salverà, ma il difficile arriverà nel ...

