(Di sabato 28 novembre 2020) La Regioneha pubblicato una nuova, la numero 45 del 27 novembre, con cui si prorogano alcune disposizioni contenute in ordinanze precedenti ma non quelle dell'numero 44 del 15 novembre, che aveva predisposto la chiusura delle. L'articolo .

orizzontescuola : Basilicata, riaprono scuole elementari e medie. ORDINANZA -

Ultime Notizie dalla rete : Basilicata riaprono

Fanpage.it

Non solo Lombardia e Piemonte che ci speravano e che hanno premuto forte per tornare arancioni, ma anche la Calabria del neo commissario alla Sanità Guido Longo lascerà la zona rossa ...Le nuove disposizioni del ministro Speranza in vigore dal 29 novembre. Area gialla per Liguria e Sicilia. Si delinea il Dpcm per il Natale, ma il coprifuoco resterà alle 22. Iss: 'In 12 regioni Rt sop ...