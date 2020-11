Allerta meteo su Olbia, pioggia in peggioramento. Il sindaco Nizzi: 'Non uscite di casa' (Di sabato 28 novembre 2020) (Visited 1.078 times, 1.093 visits today) Notizie Simili: All'ospedale di Tempio chiude il reparto ...da vedere su Amazon Prime Video Notizie in tempo reale? Entra nel canale telegram di GalluraOggi.it ... Leggi su galluraoggi (Di sabato 28 novembre 2020) (Visited 1.078 times, 1.093 visits today) Notizie Simili: All'ospedale di Tempio chiude il reparto ...da vedere su Amazon Prime Video Notizie in tempo reale? Entra nel canale telegram di GalluraOggi.it ...

DPCgov : ???? #allertaROSSA meteo-idro, sabato #28novembre, su gran parte della Sardegna ???? #allertaARANCIONE in Sicilia, Cala… - DPCgov : ? ??? In arrivo piogge e venti fino a burrasca forte su gran parte del Paese ?? ?? Allerta ARANCIONE, venerdì… - DPCgov : ????#allertaARANCIONE domani, #24novembre, su parte della Sicilia. ????#allertaGIALLA in Calabria e sui restanti settor… - cagliaripad : Maltempo a Olbia: stato di allerta meteo. Sindaco: “Non uscite di casa” - bbrsara : sono in zona gialla ma c’è allerta meteo rossa e quindi non posso uscire lo stesso, eh vabbè -