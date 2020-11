A Natale meno soldi in busta paga per la Tredicesima causa coronavirus

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 28 novembre 2020) Le incertezze su questosi moltiplicano. Economicamente si prospettano festività nere, con ristoranti e bar probabilmente chiusi e e il coprifuoco fino a Capodanno alle 22. Mentre il governo propone anche il cashback per gli acquisti natalizi, una doccia gelata arriva per dipendenti privati e pensionati, che potrebbero trovarsi unapiù leggera in. Un ulteriore colpo che potrebbe ripercuotersi sui consumi natalizi, che adelvedranno una netta contrazione.leggera adelÈ la Cgia di Mestre a informare sul possibile alleggerimento della. “Il Covid, purtroppo, ha alleggerito le Tredicesime di tanti dipendenti ...