Zona arancione per Lombardia, Piemonte e Calabria (Di venerdì 27 novembre 2020) Milano, 27 nov. (Adnkronos Salute) - Lombardia, Piemonte e Calabria Zona arancione. "Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà una nuova ordinanza con cui si dispone l'area arancione per le Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte", comunica il dicastero. L'ordinanza sarà in vigore dal 29 novembre. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) Milano, 27 nov. (Adnkronos Salute) -. "Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà una nuova ordinanza con cui si dispone l'areaper le Regioni", comunica il dicastero. L'ordinanza sarà in vigore dal 29 novembre.

