Violenza sulle donne | 10 modi per combatterla anche durante la pandemia

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 27 novembre 2020)lae i lockdown la casa ha rappresentato e continua a rappresentare un porto sicuro, un nido in cui rifugiarsi. Per tanti, ma non per tutti. Con l'inizio dell'isolamento, in particolare del lockdown totale che ha riguardato tutta Italia da marzo a giugno, sono cominciate ad aumentare le segnalazioni di tutte le forme dicontroe ragazze, in particolare didomestica. Sì, perché spesso il carnefice vive tra le mura di casa. Dati dell'Istat alla mano, da marzo a giugno 2020 sono arrivate +119% di chiamate al 1522, il numero verde per lae lo stalking, praticamente il doppio rispetto al medesimo periodo nel 2019. Lacontro le ...