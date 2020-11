The Voice Senior: quante puntate, durata e quando finisce (Di venerdì 27 novembre 2020) quante puntate sono previste per The Voice Senior, la variante over 60 del talent show che ha conquistato più di mezzo miliardo di spettatori in tutto il mondo? Lo show, con alla conduzione Antonella Clerici, in tutto è composto da cinque puntate (3 Blind Auditions; 1 semifinale; 1 finale). Le prime quattro andranno in onda il venerdì sera alle ore 21,20. La finale domenica 20 dicembre 2020 sempre alle ore 21,20. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe subire modifiche): Prima puntata (Blind Auditions): venerdì 27 novembre 2020, Rai 1 Seconda puntata (Blind Auditions): venerdì 4 dicembre 2020, Rai 1 Terza puntata (Blind Auditions): venerdì 11 dicembre 2020, Rai 1 Quarta puntata (Knock out – semifinale): venerdì 18 dicembre 2020, Rai 1 Quinta puntata (finale): domenica 20 dicembre ... Leggi su tpi (Di venerdì 27 novembre 2020)sono previste per The, la variante over 60 del talent show che ha conquistato più di mezzo miliardo di spettatori in tutto il mondo? Lo show, con alla conduzione Antonella Clerici, in tutto è composto da cinque(3 Blind Auditions; 1 semifinale; 1 finale). Le prime quattro andranno in onda il venerdì sera alle ore 21,20. La finale domenica 20 dicembre 2020 sempre alle ore 21,20. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe subire modifiche): Prima puntata (Blind Auditions): venerdì 27 novembre 2020, Rai 1 Seconda puntata (Blind Auditions): venerdì 4 dicembre 2020, Rai 1 Terza puntata (Blind Auditions): venerdì 11 dicembre 2020, Rai 1 Quarta puntata (Knock out – semifinale): venerdì 18 dicembre 2020, Rai 1 Quinta puntata (finale): domenica 20 dicembre ...

