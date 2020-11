The Voice Senior, la Clerici trionfa con gli over 60 e l’esordio di Jasmine Carrisi (Di sabato 28 novembre 2020) Al via la nuova avventura di Antonella Clerici, che è tornata a guidare la prima serata di Rai Uno con The Voice Senior, una versione completamente nuova del noto programma musicale The Voice of Italy. Protagonisti, dei talentuosi artisti over 60 che si sfideranno per poter arrivare in finale e guadagnare il primo posto. Con l’energia e il sorriso che la contraddistingue, la Clerici ha, così, aperto il suo show presentando il cast eccezionale che la sosterrà in questa edizione. Nel ruolo di giudici, infatti, voci importanti del panorama musicale italiano: Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè e Al Bano e Jasmine Carrisi. Ha voluto dedicare massima attenzione proprio ai concorrenti del talent show, che per la prima volta non sono giovani artisti ... Leggi su dilei (Di sabato 28 novembre 2020) Al via la nuova avventura di Antonella, che è tornata a guidare la prima serata di Rai Uno con The, una versione completamente nuova del noto programma musicale Theof Italy. Protagonisti, dei talentuosi artisti60 che si sfideranno per poter arrivare in finale e guadagnare il primo posto. Con l’energia e il sorriso che la contraddistingue, laha, così, aperto il suo show presentando il cast eccezionale che la sosterrà in questa edizione. Nel ruolo di giudici, infatti, voci importanti del panorama musicale italiano: Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè e Al Bano e. Ha voluto dedicare massima attenzione proprio ai concorrenti del talent show, che per la prima volta non sono giovani artisti ...

stanzaselvaggia : Mi piace The Voice senior. Sa di regalo e non di promesse. #thevoice #thevoicesenior - zazoomblog : The Voice Senior la Clerici trionfa con gli over 60 e l’esordio di Jasmine Carrisi - #Voice #Senior #Clerici… - THEVOICE_ITALY : RT @stanzaselvaggia: Mi piace The Voice senior. Sa di regalo e non di promesse. #thevoice #thevoicesenior - GiuliaFriend : RT @BertoBarto26: Vorrei qualcuno che crede in me come la Rai crede nel format di The Voice #TheVoiceSenior - buonanotteamici : RT @stanzaselvaggia: Mi piace The Voice senior. Sa di regalo e non di promesse. #thevoice #thevoicesenior -