Tamponi rapidi dai medici di base Uno su tre dice no, test fallito (Di venerdì 27 novembre 2020) Il Coronavirus fa paura. In tutta Italia la situazione resta grave, con un numero di contagiati giornaliero altissimo e situazione negli ospedali fuori controllo. Per far fronte a questa situazione, circa un mese fa era stato firmato un accordo tra il ministero della Salute e i medici di base, che si sarebbero impegnati ad effetture loro i Tamponi rapidi ai pazienti. Ma le cose non sono andate così. Il tampone dal medico di famiglia - si legge sulla Stampa - ha fatto flop. In teoria poco più di un assistito su tre ha oggi la possibilità di bussare alla porta del proprio dottore per farsi fare un tampone rapido. Nella realtà in molti casi quel 38% di loro che ha dato la disponibilità a farli non è ancora passato dalle parole ai fatti, aspettando che la propria Asl gli indichi un luogo più sicuro del proprio studio dove ... Leggi su affaritaliani (Di venerdì 27 novembre 2020) Il Coronavirus fa paura. In tutta Italia la situazione resta grave, con un numero di contagiati giornaliero altissimo e situazione negli ospedali fuori controllo. Per far fronte a questa situazione, circa un mese fa era stato firmato un accordo tra il ministero della Salute e idi, che si sarebbero impegnati ad effetture loro iai pazienti. Ma le cose non sono andate così. Il tampone dal medico di famiglia - si legge sulla Stampa - ha fatto flop. In teoria poco più di un assistito su tre ha oggi la possibilità di bussare alla porta del proprio dottore per farsi fare un tampone rapido. Nella realtà in molti casi quel 38% di loro che ha dato la disponibilità a farli non è ancora passato dalle parole ai fatti, aspettando che la propria Asl gli indichi un luogo più sicuro del proprio studio dove ...

emergency_ong : EMERGENCY in #Calabria: al via dal #27novembre un servizio di #tamponi antigenici rapidi a #Polistena per le fasce… - SkyTG24 : Uno studio dimostra che i #tamponi rapidi acquistati dal commissario #Arcuri potrebbero sbagliare 6 volte su 10. I… - sbonaccini : ?? TAMPONI RAPIDI GRATUITI DAL MEDICO DI FAMIGLIA E PEDIATRA Con l'accordo siglato i loro studi potranno effettuare… - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Virus, tamponi rapidi dai medici di base Uno su tre dice no, esperimento fallito - Affaritaliani : Virus, tamponi rapidi dai medici di base Uno su tre dice no, esperimento fallito -