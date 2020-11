Sci alpino: giganti di Courchevel a rischio per mancanza di neve. Saltano anche le preolimpiche in Cina? (Di venerdì 27 novembre 2020) La Savoia francese lancia il grido d’allarme. E’ senza neve e non pare possa arrivarne a breve, stando alle previsioni. E così dopo la cancellazione dei due slalom giganti maschili di Coppa del Mondo in Val d’Isère, che si svolgeranno il 5 e 6 dicembre in Italia, a Santa Caterina Valfurva, ecco che Courchevel attende con impazienza di sapere cosa ne sarà del doppio appuntamento con il gigante femminile del 12 e 13 dicembre 2020. Il 2 dicembre, fra pochi giorni, avrà luogo la classica ispezione neve da parte della FIS. Ma sulla base delle previsioni è difficile aspettarsi un miracolo. Sia il freddo che la neve non sono annunciati fino al prossimo fine settimana. Si potrebbero già utilizzare i cannoni, ma non sarebbero sufficienti, al momento. La speranza, secondo Bruno Tuaire, che guida la società ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) La Savoia francese lancia il grido d’allarme. E’ senzae non pare possa arrivarne a breve, stando alle previsioni. E così dopo la cancellazione dei due slalommaschili di Coppa del Mondo in Val d’Isère, che si svolgeranno il 5 e 6 dicembre in Italia, a Santa Caterina Valfurva, ecco cheattende con impazienza di sapere cosa ne sarà del doppio appuntamento con il gigante femminile del 12 e 13 dicembre 2020. Il 2 dicembre, fra pochi giorni, avrà luogo la classica ispezioneda parte della FIS. Ma sulla base delle previsioni è difficile aspettarsi un miracolo. Sia il freddo che lanon sono annunciati fino al prossimo fine settimana. Si potrebbero già utilizzare i cannoni, ma non sarebbero sufficienti, al momento. La speranza, secondo Bruno Tuaire, che guida la società ...

