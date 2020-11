Sanremo 2021 | Amadeus | «Arrivate 300 canzoni Nessuna sul Covid | grazie a Dio»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 27 novembre 2020) Il Festival di Sanremo 2021 si farà nelle date prefissate. Lo assicura Amadeus che, in un’intervista al Messaggero spiega che, per ora, il Festival «è confermato dal 2 al 6 marzo, poi si vedrà. Lo slittamento ad aprire per ora non è un’opzione». Al momento è prevista, così come è successo in programmi come X Factor e Amici, la presenza del pubblico, condizione necessaria per far sì che Sanremo possa essere Sanremo, secondo Amadeus.