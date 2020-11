Rupert Finch | l’ultimo fidanzato di Kate Middleton prima di William

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 27 novembre 2020) Come si sono conosciuti Kate Middleton e William lo sappiamo tutti. Ai tempi del St. Andrews, dove entrambi studiavano Storia dell’Arte, l’ex commoner e il principe divennero prima amici. Galeotta, si dice, è stata una sfilata universitaria in lingerie, a cui Kate partecipò per beneficenza. Fu allora che William notò che quella compagna di corso era «hot». A quei tempi, però, Kate faceva coppia con un altro ragazzo. Rupert Finch era il suo ragazzo dell’epoca: alto, moro e aspirante avvocato, frequentava il suo quarto anno a St Andrews. I due si erano incontrati tra un corso e l’altro e si frequentavano da circa un anno.