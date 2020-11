Posti letto in terapia intensiva e in aree non critiche: in Campania va meglio rispetto alla media nazionale (Di venerdì 27 novembre 2020) In Campania l'emergenza Covid sta mettendo da tempo sotto pressione gli ospedali. I Posti letto di terapia intensiva disponibili (dati aggiornati al 26 novembre) sono: 656 Posti letto di terapia ... Leggi su napolitoday (Di venerdì 27 novembre 2020) Inl'emergenza Covid sta mettendo da tempo sotto pressione gli ospedali. Ididisponibili (dati aggiornati al 26 novembre) sono: 656di...

reportrai3 : Seconda ondata #Covid19 in Piemonte. Si stanno sottraendo posti letto alla cardiologia, all’oncologia, si riempiono… - fattoquotidiano : Sicilia, l’accusa dei medici ospedalieri alla Regione: “I dati della Terapia intensiva sono gonfiati. Ci sono 210 p… - Agenzia_Ansa : Emergenza posti letto in reparti, sature 19 Regioni #Covid19 VIDEO #ANSA - UnioneSarda : #Sardegna - Rianimazioni, 'nell'Isola esauriti i posti letto per malati di #Covid19' - Lockdow83430970 : RT @Cartabellotta: Per ridurre (artificiosamente) la soglia di occupazione del 40% in area medica basta comunicare più posti letto ??1 nov:… -

Ultime Notizie dalla rete : Posti letto "Posti letto e riconversioni Così gestiamo l'emergenza pensando alla terza ondata" L'Unione Sarda Campania - Covid, torna a salire curva contagi

Torna leggermente a salire la curva dei contagi in Campania. Nelle ultime 24 ore, secondo quanto rende noto l'Unità di Crisi della Regione Campania, sono 2.924 i positivi - 2650 asintomatici - su 22.3 ...

Zona arancione: le regole. Cosa cambia in Piemonte e Lombardia

Sarà possibile uscire senza autocertificazione, rispettando il coprifuoco. Restano vietati gli spostamenti verso altri comuni e regioni ...

Torna leggermente a salire la curva dei contagi in Campania. Nelle ultime 24 ore, secondo quanto rende noto l'Unità di Crisi della Regione Campania, sono 2.924 i positivi - 2650 asintomatici - su 22.3 ...Sarà possibile uscire senza autocertificazione, rispettando il coprifuoco. Restano vietati gli spostamenti verso altri comuni e regioni ...