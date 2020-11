Personale Covid, mercoledì 2 dicembre è data di esigibilità dei pagamenti (Di venerdì 27 novembre 2020) mercoledì 2 dicembre è la data di esigibilità per l'accreditamento dei pagamenti relativi all'emissione speciale del 25 novembre 2020, relativa ai contratti stipulati ai sensi degli artt. 231 bis e 235 del D.L 34/2020, cioè i cosiddetti contratti Covid. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 27 novembre 2020)è ladiper l'accreditamento deirelativi all'emissione speciale del 25 novembre 2020, relativa ai contratti stipulati ai sensi degli artt. 231 bis e 235 del D.L 34/2020, cioè i cosiddetti contratti. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Personale Covid Manca il personale per aprire i centri covid l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige "Tanti contagi sul posto di lavoro Le donne sono le più colpite"

Tra la fine di gennaio e il 31 ottobre nelle Marche ci sono stati 1.641 contagi da Covid sul posto di lavoro. È quanto emerge dai dati Inail relativi agli infortuni denunciati, elaborati dalla Cgil Ma ...

Torna attivo da oggi il numero verde

Sarà di nuovo attivo dalle 14 di oggi il numero verde regionale 800936677 per assistenza telefonica relativamente al Covid. "Tutto il personale delle Aziende sanitarie è particolarmente impegnato nell ...

