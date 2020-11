Marina La Rosa fa un racconto choc riguardo un amore passato (Di venerdì 27 novembre 2020) Marina La Rosa in occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne” ha raccontato la storia di un suo amore passato con un fidanzato violento. Una relazione finita che per Marina La Rosa allora sedicenne, poteva avere un esito tragico: “Mentre camminavo per raggiungere casa ha spiegato La Rosa ha cercato di investirmi”. Marina La Rosa ha descritto i fatti attraverso un post dal suo account Instagram: “Messina, Ero molto giovane, avevo circa sedici anni quando mi innamorai perdutamente di F. Lui era più grande di me ed i suoi occhi erano così belli, così sinceri. Aveva delle mani forti e quando mi abbracciava riuscivo a sentire tutto il suo amore. Anche quando mi picchiava lo sentivo ... Leggi su people24.myblog (Di venerdì 27 novembre 2020)Lain occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne” ha raccontato la storia di un suocon un fidanzato violento. Una relazione finita che perLaallora sedicenne, poteva avere un esito tragico: “Mentre camminavo per raggiungere casa ha spiegato Laha cercato di investirmi”.Laha descritto i fatti attraverso un post dal suo account Instagram: “Messina, Ero molto giovane, avevo circa sedici anni quando mi innamorai perdutamente di F. Lui era più grande di me ed i suoi occhi erano così belli, così sinceri. Aveva delle mani forti e quando mi abbracciava riuscivo a sentire tutto il suo. Anche quando mi picchiava lo sentivo ...

