Lombardia in zona arancione | Fontana | “Non è un liberi tutti Virus c’è ed è ancora pericoloso”

"In una situazione in cui il Virus c'è ed è ancora pericoloso, dobbiamo ribadire ed insistere perché quei comportamenti attenti e rispettosi delle regole devono essere ancora mantenuti. Bisogna far capire ai cittadini che non è iniziata la stagione del liberi tutti". Lo ha chiarito il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante un punto stampa, confermando che da domenica la Lombardia diventerà zona arancione L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

LegaSalvini : ++ PASSA LA LINEA DI #FONTANA: LA #LOMBARDIA DIVENTA ZONA ARANCIONE ++ - SkyTG24 : Covid Lombardia, Fontana: “Siamo in zona arancione” - SkyTG24 : ?????? Alcune delle regioni entrate per prime in zona rossa (tra cui #Lombardia e #Piemonte) potrebbero passare in zon… - pentagram54 : RT @metaanto: Si presume che dopo ''Napoli ' la Lombardia diventi zona Libera, altro che arancione. @FontanaPres Faccia aprire tutto o apr… - roccor28 : La Lombardia, zona arancione, con 8/9mila contagi al giorno, beh, dalle mie zone si chiama inciucio di… -