Lieve calo dei ricoveri Covid all'ospedale Ferrero di Verduno (Di venerdì 27 novembre 2020) Covid-19 Inizia ad allentarsi la pressione sull'ospedale Ferrero di Verduno, dove, per la prima volta nella seconda ondata, si registra un Lieve calo dei ricoveri. Se lunedì erano in totale 186 i ... Leggi su gazzettadalba (Di venerdì 27 novembre 2020)-19 Inizia ad allentarsi la pressione sull'di, dove, per la prima volta nella seconda ondata, si registra undei. Se lunedì erano in totale 186 i ...

princigallomich : Coronavirus, lieve calo positivi e meno ricoveri in intensive - valnerinalive : Nubi in aumento ?? Nel weekend assisteremo ad un aumento della nuvolosità, con basso rischio di precipitazioni. Te… - pakywood : @shtuiothashuvot @Cartabellotta Gli indici in Lombardia sono in lieve calo ma restano abbondantemente i peggiori d'… - infoitinterno : Coronavirus: lieve aumento del rapporto tamponi-positivi (9,1) ma numeri in calo negli ospedali - ennatrasporti : Coronavirus, lieve calo positivi e meno ricoveri in intensive -

Ultime Notizie dalla rete : Lieve calo Coronavirus, lieve calo positivi e meno ricoveri in intensive Quotidiano di Sicilia Covid e bambini: le conseguenze indirette dalla pandemia

Vaccinazioni rinviate, fuga dai Pronto soccorso anche in situazioni gravi, ritardo diagnostico per malattie in cui il tempo è prezioso, terapie interrotte in bambini fragili e aumento delle diseguagli ...

Covid, nuovi casi a Taormina, calano a Giardini. A Roccalumera 90 test: rebus sui casi

Si registra una lieve diminuzione dei casi di Covid-19 nella zona jonica. La situazione rimane però critica in alcuni comuni, come Taormina: oggi il sindaco Mario Bolognari ha reso noto che nell’ultim ...

Vaccinazioni rinviate, fuga dai Pronto soccorso anche in situazioni gravi, ritardo diagnostico per malattie in cui il tempo è prezioso, terapie interrotte in bambini fragili e aumento delle diseguagli ...Si registra una lieve diminuzione dei casi di Covid-19 nella zona jonica. La situazione rimane però critica in alcuni comuni, come Taormina: oggi il sindaco Mario Bolognari ha reso noto che nell’ultim ...