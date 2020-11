La scuola non autorizza l’intervento della “divulvatrice” Violeta Benini: quando il ban non è solo sui social (Di venerdì 27 novembre 2020) Violeta Benini è anche nota sui social come divulvatrice. Ostetrica laureata, divulgatrice e professionista del settore che ha fatto lezioni di educazione sessuale in terza media, Violeta ha anche scritto un libro sull’educazione sessuale (“Senza tabù”). Sui social è estremamente attiva e parla di moltissime tematiche legate alla sessualità con un occhio di riguardo a quelle che stanno più a cuore ai giovani come la prevenzione di malattie e gravidanze indesiderate, le questioni di genere e orientamento sessuale o – ancora – del piacere. Proprio per queste ragioni i ragazzi del Liceo G. Peano di Marsico Nuovo in provincia di Potenza le hanno chiesto di partecipare a un’assemblea di istituto da remoto. Ottenuta la disponibilità della Benini, però, si sono trovati con ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 27 novembre 2020)è anche nota suicome divulvatrice. Ostetrica laureata, divulgatrice e professionista del settore che ha fatto lezioni di educazione sessuale in terza media,ha anche scritto un libro sull’educazione sessuale (“Senza tabù”). Suiè estremamente attiva e parla di moltissime tematiche legate alla sessualità con un occhio di riguardo a quelle che stanno più a cuore ai giovani come la prevenzione di malattie e gravidanze indesiderate, le questioni di genere e orientamento sessuale o – ancora – del piacere. Proprio per queste ragioni i ragazzi del Liceo G. Peano di Marsico Nuovo in provincia di Potenza le hanno chiesto di partecipare a un’assemblea di istituto da remoto. Ottenuta la disponibilità, però, si sono trovati con ...

borghi_claudio : È riuscito in un solo colpo ad incenerire la storia, l'italiano (l'IMMENSITÀ di gregge ??) e la matematica o la geog… - myrtamerlino : I presidenti di #Regione dicono apriteci tutto, ma non la #scuola. Forse hanno ragione di non aprirle ora, ma nessu… - CottarelliCPI : Abbiamo perso mesi di scuola, ne perderemo altri (la DAD non è la stessa cosa). Ma perché non preparare un piano di… - Marta_zilli : Cosa vuol dire che nella mia scuola di merda non sto a casa il 7 dicembre daiiiiii - Biancozz18 : @wess14jay Calaiò nel 2006/2007: avevo 8 anni e ai tempi non mi interessava minimamente il calcio; andavo ad una sc… -

Ultime Notizie dalla rete : scuola non La scuola non ha mai chiuso i battenti grazie agli insegnanti. Le lezione di Recalcati sulla “generazione Covid” Orizzonte Scuola Big tech e antitrust, la Cina terzo incomodo tra Usa e Ue

Le più avanzate aziende cinesi, libere dai vincoli della tutela della privacy e della protezione dei dati, osano porre il tema della nuova regolazione del web in termini non di freno, di tassazione, d ...

Hanno partecipato la presidente del senato Mario Elisabetta Alberti Casellati

Scoprimento di una Targa a ricordo dei magistrati, degli avvocati e del personale giudiziario dispensati dal servizio e radiati dall’albo a seguito delle leggi razziali del 1938-39. Partecipa la presi ...

Le più avanzate aziende cinesi, libere dai vincoli della tutela della privacy e della protezione dei dati, osano porre il tema della nuova regolazione del web in termini non di freno, di tassazione, d ...Scoprimento di una Targa a ricordo dei magistrati, degli avvocati e del personale giudiziario dispensati dal servizio e radiati dall’albo a seguito delle leggi razziali del 1938-39. Partecipa la presi ...