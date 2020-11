Isoardi torna sulla fine della relazione con Salvini | “Non ero pronta | abbiamo sbagliato entrambi Il selfie? Ero arrabbiata”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 novembre 2020) Elisa, conduttrice ed ex fidanzata di Matteorompe il silenziocon il leaderLega. Ospite il 24 novembre a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone su Rai 1, per la prima volta dallasua storia nel 2018 contraccia un bilancio: “È andata bene com’è andata”, premette. E riguardo alla spartizione di responsabilità e colpe, dice “Gli errori sono stati da parte di. Avrei potuto esserci anche io di più, avrei potuto parlare di più, avrei potuto affrontare determinati argomenti, forse non eroper altri. Tante cose”. In una vecchia intervista laaveva dichiarato “Mi stavo annientando ...