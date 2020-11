Insinuazioni su Casaleggio. Ma ad andare in fumo è il Riformista. Il giornale: soldi da Philip Morris per pagare meno tasse. Le consulenze però erano note. E partono le querele (Di venerdì 27 novembre 2020) L’onestà è andata in fumo. Ha titolato così ieri Il Riformista riferendosi ai quasi 2 milioni di euro di Philip Morris Italia incassati dalla Casaleggio associati, società di servizi per il Movimento 5 Stelle, e aggiungendo che questa sarebbe la prova che giustificherebbe gli aiutini che i 5S avrebbero dato alla lobby del tabacco. Il giornale diretto da Piero Sansonetti ha inoltre aggiunto che il rapporto di consulenza tra la società del figlio del fondatore del Movimento e il gigante del tabacco si è sviluppato da settembre 2017 e fino all’ottobre scorso risultava andare ancora avanti e ha sostenuto che in cambio i grillini avrebbero garantito una tassazione agevolata sul tabacco riscaldato. Insinuazioni respinte da Davide ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 27 novembre 2020) L’onestà è andata in. Ha titolato così ieri Ilriferendosi ai quasi 2 milioni di euro diItalia incassati dallaassociati, società di servizi per il Movimento 5 Stelle, e aggiungendo che questa sarebbe la prova che giustificherebbe gli aiutini che i 5S avrebbero dato alla lobby del tabacco. Ildiretto da Piero Sansonetti ha inoltre aggiunto che il rapporto di consulenza tra la società del figlio del fondatore del Movimento e il gigante del tabacco si è sviluppato da settembre 2017 e fino all’ottobre scorso risultavaancora avanti e ha sostenuto che in cambio i grillini avrebbero garantito una tassazione agevolata sul tabacco riscaldato.respinte da Davide ...

