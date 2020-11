In Sicilia 1566 nuovi casi di Coronavirus e 47 decessi (Di venerdì 27 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – In flessione in Sicilia i nuovi contagi da Coronavirus. Sono 1.566 i nuovi positivi (ieri erano stati 1.768). C’è però da dire che si riducono i tamponi processati: 10.635, quasi 1.000 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. E’ quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute. Lieve flessione anche per i decessi: 47 i morti (-2). Il numero degli attualmente positivi tocca quota 39.083 (+575). Si conferma il trend di riduzione dei ricoveri:i degenti con sintomi sono 1.539 (-6) dei quali 250 (-3) in terapia intensiva. In isolamento domiciliare si trovano al momento 37.295 persone. (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 27 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – In flessione incontagi da. Sono 1.566 ipositivi (ieri erano stati 1.768). C’è però da dire che si riducono i tamponi processati: 10.635, quasi 1.000 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. E’ quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute. Lieve flessione anche per i: 47 i morti (-2). Il numero degli attualmente positivi tocca quota 39.083 (+575). Si conferma il trend di riduzione dei ricoveri:i degenti con sintomi sono 1.539 (-6) dei quali 250 (-3) in terapia intensiva. In isolamento domiciliare si trovano al momento 37.295 persone. (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

