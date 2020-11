Hamilton-Ferrari: “Non rispecchia i miei valori” (Di venerdì 27 novembre 2020) Ha da poco vinto il suo settimo mondiale piloti Lewis Hamilton, eguagliando per vittorie Michael Scumacher. Il pilota inglese ha rilasciato un’intervista a GQ dove ha parlato del suo futuro, del mancato approdo in Ferrari e delle parole dei critici. Il tutto in vista del gran premio del Bahrain, programma per domenica 29 novembre 2020. Hamilton-Ferrari: “Rappresenta un’icona ma…” E’ stato più volte accostato alla Ferrari ma la possibilità di vestire rosso sembra più irraggiungibile che mai. Queste le parole del campione del mondo sul suo mancato approdo in Ferrari: “Non accadrà, penso non si verificherà la cosa in Ferrari. Ho sempre avuto pensieri positivi sulla Ferrari, ho visto Michael vincere lì e sono sempre stato un ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 27 novembre 2020) Ha da poco vinto il suo settimo mondiale piloti Lewis, eguagliando per vittorie Michael Scumacher. Il pilota inglese ha rilasciato un’intervista a GQ dove ha parlato del suo futuro, del mancato approdo ine delle parole dei critici. Il tutto in vista del gran premio del Bahrain, programma per domenica 29 novembre 2020.: “Rappresenta un’icona ma…” E’ stato più volte accostato allama la possibilità di vestire rosso sembra più irraggiungibile che mai. Queste le parole del campione del mondo sul suo mancato approdo inaccadrà, penso non si verificherà la cosa in. Ho sempre avuto pensieri positivi sulla, ho visto Michael vincere lì e sono sempre stato un ...

MoliPietro : Hamilton-Ferrari: “Non rispecchia i miei valori” - FormulaPassion : #F1 | Segui in diretta con noi le #FP1 del #BahrainGP ???? - Betaland_it : #Formula1 #Betaland: se #Leclerc punta al podio e la #Ferrari vuole tornare competitiva. Sulla speciale lavagna… - AZambo69 : @domecaruso71 Sarà perché la Ferrari non si è mai inginocchiata??? Non ci serve Hamilton abbiamo Leclerc e Vettel (… - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1: #Hamilton e una #Ferrari sì iconica, ma non in linea con i suoi valori -