Detto Fatto sospeso dopo il tutorial su come fare la spesa in modo sensuale, il direttore: "Errore gravissimo" (VIDEO) (Di venerdì 27 novembre 2020) Nella puntata di ieri, martedì 24 novembre, del programma Rai condotto da Bianca Guaccero, la conduttrice ha mostrato un tutorial molto discusso su come fare la spesa in modo sensuale. Tali filmati hanno indignato moltissimo il popolo del web, sta di Fatto che i vertici dell'azienda hanno sospeso Detto Fatto. La puntata prevista per oggi, infatti, è saltata all'ultimo momento. Il direttore di Rai 2 Ludovico Di Meo ha spiegato la sua posizione in merito a quanto accaduto. Il protagonista non ha potuto fare a meno di definire un errore grossolano quanto accaduto.

