Curva sotto osservazione Palazzo Chigi attende i dati dell’ultimo monitoraggio in vista del prossimo Dpcm Mentre l’Ue studia regole comuni per il Natale

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 27 novembre 2020) “Sono ore impegnative, eravamo a consulto con i nostri esperti, per valutare insieme laepidemiologica, l’evoluzione della situazione, e gli scenari prossimi futuri. Oggi è venerdì e come sapete c’è ilsettimanale. Nel pomeriggio avremo delle novità”. E’ quanto ha annunciato, questa mattina, il premier Giuseppe Conte, a margine della riunione con i capi delegazione della maggioranza e i vertici dell’Istituto superiore di Sanità e il Consiglio superiore di Sanità. Il Governo, dunque, gli ultimisull’evoluzione della seconda ondata dell’epidemia per decidere se allentare o meno le misure di contenimento. Intanto,lavora a un nuovoindelle festività natalizie, la prossima ...